Правоохранителей призвали проверить законность получения гражданства РФ комиком Реввой

Популярный юморист Александр Ревва получил российское гражданство только для заработков. Правоохранителям стоит проверить, насколько законно была совершена эта процедура. Такое заявление сделал Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Его точку зрения привел портал «Абзац».

Бородин напомнил, что Ревва ранее, когда имел украинское гражданство, критиковал специальную военную операцию. Не исключено, что он до сих пор не отказался от него, либо имеет гражданство какой-либо другой страны.

«Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых», — указал глава ФБК.

Он добавил, что комик получил паспорт России для того, чтобы легализовать в РФ себя и свои заработки. Бородин также сообщил, что российские артисты должны работать на благо собственной страны и ее граждан.

Ранее уже сообщалось, что шоумен Александр Ревва получил российское гражданство. Он сам уроженец Донецка, но перестал поддерживать связь со своей малой родиной. После начала СВО юморист переехал в Испанию, и только по прошествии нескольких лет вернулся в РФ.