Правоохранители отказались возбуждать дело из-за смерти спортивного комментатора Гришина

По факту смерти спортивного комментатора Александра Гришина не будет возбуждено уголовное дело. Об этом заявили представители правоохранительных органов, их слова привел ТАСС.

Изданию заявили, что по подобным случаям уголовные дела возбуждается только в случае гибели несовершеннолетнего, поскольку смерть не носит криминального характера.

«Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом», — указали журналистам.

Ранее уже сообщалось, что Гришин погиб в Подмосковье, когда переходил дорогу во время сильного дождя. Он был сбит поездом. Журналист ушел из жизни в 47 лет, за годы работы Гришин стал бессменным комментатором пяти Олимпиад, ключевых матчей чемпионатов мира и Европы по футболу, а также соревнований по фигурному катанию.