В Тбилиси правоохранители вытеснили протестующих с проспекта Чавчавадзе

Ночью сотни граждан оставались у здания Тбилисского государственного университета, где оппозиция проводила акцию протеста против результатов парламентских выборов 26 октября.

Позднее на проспект прибыли большое количество полицейских, которые принудили людей покинуть место протестов и переместили их на соседний проспект Меликишвили. Во время этого процесса не было ни задержаний, ни столкновений — участники акции соблюли требования правоохранителей.

Как и позавчера, когда сотрудники МВД вывели протестующих с этой же территории, люди остались на проспекте Меликишвили. Полицейский кордон мешает им вернуться на проспект Чавчавадзе, закрытие которого может привести к более серьезным заторам в городе.

Ранее сообщалось, что с целью изучения ситуации, сложившейся в Грузии после выборов, Евросоюз направит в страну «политическую миссию».