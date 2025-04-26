Православные россияне отпразднуют Антипасху 27 апреля

Православные верующие готовятся к празднованию Красной горки, также известной как Антипасха, которая в церковном календаре следует через неделю после Пасхи. Согласно преданию, на восьмой день после Воскресения Христос явился своим ученикам, в числе которых был апостол Фома.

В 2025 году Антипасха приходится на 27 апреля. Приставка «анти-» в переводе с греческого означает «вместо» или «напротив». Поэтому первое воскресенье после Пасхи именуется Антипасхой, знаменуя завершение Светлой седмицы, окончание пасхального периода и символически противостоит Пасхе. В этот день в церквях совершается воскресное богослужение.

В народной традиции праздник получил название Красная горка, что связано с наступлением полноценной весны, которую славяне отмечали с особым размахом. Слово «красная» в данном контексте означает «красивая», а горка — это традиционное место народных гуляний, обычно расположенное на возвышенностях, освободившихся от весенней влаги.

На Руси сложилась традиция играть свадьбы на Красную горку, поскольку это первый день после пасхальных торжеств, когда возобновляется совершение таинства венчания в церкви.

В этот день принято собираться вместе, устраивать хороводы, исполнять песни. Одиночество не приветствовалось. Считалось плохой приметой выбрасывать остатки еды с праздничного стола, так как это могло навлечь болезни.

Уныние в этот день также считалось нежелательным, чтобы не провести весь год в печали. Конфликты и ссоры под запретом, так как они могут иметь затяжные последствия.

Ранее иеромонах Феодорит разъяснил правила поминовения усопших на Красную горку.