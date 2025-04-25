Священник разъяснил правила поминовения усопших на Красную горку

Верующим разъяснили особенности поминовения усопших до конца Светлой недели после Пасхи. Традиция посещения кладбищ до Радоницы отсутствует, однако можно самостоятельно помолиться на могиле близкого человека, пояснил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

В 2025 году Русская православная церковь встретила Пасху 20 апреля. Светлая седмица завершится 27 апреля празднованием Антипасхи, или Фоминым воскресеньем. Традиционные заупокойные службы возобновятся лишь 29 апреля — в день Радоницы. До этой даты священнослужители не проводят панихиды и литии ни в храмах, ни на кладбищах, за исключением отпеваний.

«Ездить на кладбища до Радоницы традиции нет, это, в общем-то, не принято. Но бывает годовщина смерти или родственникам другой возможности собраться нет, приехали до Радоницы», — отметил иеромонах.

По его словам, если возникла необходимость приехать на кладбище до установленного дня поминовения, не запрещается самостоятельная молитва.

При этом верующие имеют право самостоятельно читать молитвы как на могиле, так и в стенах храма. Но обращаться к священнику с просьбой, чтобы он служил панихиду, не нужно.

Ранее священник Константин Харитонов предупредил, что нельзя выбрасывать освященные к Пасхе куличи и яйца.