Православные верующие 23 ноября чтят память святого Ореста Тианского

Православная церковь 23 ноября чтит память святого мученика Ореста Тианского. Святой Орест жил в III веке в Каппадокии, занимался врачеванием и принял мученическую смерть во время гонений при императоре Диоклетиане, сообщает aif.ru.

В народной традиции с этой датой связаны определенные запреты. Не рекомендуется выносить мусор из дома, мыться и посещать баню. Согласно поверьям, вода в этот день может «забрать силу».

Не следует начинать путешествия, важные дела и крупные покупки. В народном календаре этот день считался неподходящим для начала новых предприятий.

Особое внимание уделяется примирению с близкими и отказу от конфликтов. Рекомендуется проявлять милосердие и помогать нуждающимся.

К рекомендуемым действиям относятся освящение хлеба и соли, кормление птиц, молитва о здравии. Погодные приметы этого дня традиционно связывали с предсказанием характера предстоящей зимы.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл главный вопрос, который должен задавать каждый врач.