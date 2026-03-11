Православный календарь: каких святых вспоминают 11 марта

В среду, 11 марта, православная церковь вспоминает сразу нескольких святых, пишет «Царьград». Среди них — святитель Порфирий Газский, мученики Севастиан и Христодул, а также преподобный Севастиан Сохотский. В этот день именины отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Сергей и Севастьян.

Святитель Порфирий Газский родился около 346 года в городе Фессалоники. Получил хорошее образование и в 25 лет оставил мир, отправившись в Египет для иноческой жизни. Позже посетил Иерусалим, где поклонился Кресту Господню и поселился в Иорданской пустыне. Там он чудесным образом исцелился от тяжелой болезни и вскоре был рукоположен в сан пресвитера, став хранителем Креста Господня.

В 395 году Газского избрали епископом города Газы. На этом посту святитель провел 25 лет, совершая чудеса и обращая язычников. Скончался он в 420 году.

Мученики Севастиан и Христодул пострадали за веру в первые века христианства, во времена жестокого императора Нерона. Они входили в дружину святой мученицы Фотины (известной также как Самарянка). Около 66 года их схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили.

Преподобный Севастиан Сохотский жил в XV веке. С юных лет стремился к подвижнической жизни. Поступил в монастырь, где стал иеродиаконом, а затем иеромонахом. Позже удалился в глухие леса у реки Сохоти, построил там храм и основал обитель. Сам жил в скромной хижине, подавая братии пример молитвой и трудом. Преставился около 1492 или 1500 года. Позже его монастырь был упразднен, но память о святом сохранилась.

