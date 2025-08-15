В РПЦ рассказали, зачем освящать банковские карты и что это даст

Освящение банковской карты возможно, но не гарантирует защиты от импульсивных покупок или мошеннических действий, если человек не проявляет должной ответственности в финансовых вопросах. Об этом заявил священник Константин Пархоменко в интервью изданию «Абзац», добавив, что и обогатиться таким образом тоже не выйдет. По мнению отца Константина, ключ к решению финансовых проблем — в изменении личного отношения к деньгам.

Священник пояснил, что в Православной церкви существует обряд освящения для любой вещи, поэтому теоретически возможно освятить и банковскую карту. Однако, по его словам, это бессмысленно с точки зрения обогащения, поскольку количество денег от этого не изменится.

Он подчеркнул, что освящение карты не сделает человека мудрее в ее использовании: как он мог потратить деньги на ерунду, так и потратит после освящения. Чтобы использование карты приносило пользу, необходимо освящение не карты, а самого человека, который изменит свое мышление и поймет, что деньги следует тратить не на пустяки, а на что-то действительно важное.

Священнослужитель добавил, что освящение банковской карты не является панацеей от проблем. Для позитивных изменений необходимо внутреннее преображение.

Церковь призывает к изменению мышления, более глубокому и серьезному отношению к жизни. Только в этом случае в жизни человека произойдут перемены к лучшему.

Чтобы избежать обмана со стороны мошенников и разумно распоряжаться деньгами на карте, необходимо соизмерять свои желания, относиться к жизни более трезво и разумно, не тратя ее на бесполезные вещи, заключил священник.

