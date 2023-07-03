«Правосудие рано или поздно настигает всех»: владельцу бара грозит 15 лет тюрьмы за убийство клиента 13 лет назад

В Республике Башкортостан возобновили дело 13-летней давности. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет за убийство, сообщает местное следственное управление СК.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в конце 2009 года у одного из ночных клубов города Салават произошел конфликт между двумя посетителями и владельцем заведения. Перепалка закончилась тем, что бизнесмен выстрелил в голову гостя. Мужчина впал в кому, а затем скончался. Тогда свидетели испугались, что хозяин заведения может расправиться и с ними, и не стали давать показания против него. А сам подозреваемый скрылся.

Сейчас следователи вновь изучили материалы дела и повторно опросили очевидцев. Подозреваемого в преступлении задержали. Доказательства направлены в суд для принятия решения.

«Хорошо, что дела такой давности продолжают расследовать. Виновный должен быть наказан»; «Правосудие рано или поздно настигает всех»; «Мне кажется, надо привлечь к ответственности и тех, кто тогда не стал давать показания. Из-за них дело так затянулось», — прокомментировали новость россияне.

Ранее мы писали, как серийного убийцу из Барнаула поймали спустя 20 лет.