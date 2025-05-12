Правовед Тишаков: штраф за езду детей на электросамокатах вырос втрое

В связи с ростом количества происшествий с участием несовершеннолетних, которые используют прокатные электросамокаты, некоторые российские операторы кикшеринга в три раза увеличили штрафы за такое использование, сообщил в разговоре с агентством «Прайм» Максим Тишаков, доцент кафедры права Института экономики и права Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский городской педагогический университет».

По мнению правоведа, дети и подростки часто игнорируют правила дорожного движения, что приводит к трагическим результатам. В соответствии с законодательством, за такие нарушения предусмотрен штраф в размере до 1500 рублей (статьи 12.29, часть 1 и 2, а также 12.30, часть 2 и 3 КоАП), но этого может быть недостаточно.

«Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия», — разъяснил юрист.

В некоторых сервисах размер штрафа за нарушение правил увеличился с 10 до 30 тысяч рублей, что составляет трёхкратное увеличение. Исключением является Москва, где штраф уже достигает 100 тысяч рублей. Также обсуждаются изменения в Кодексе об административных правонарушениях, которые предусматривают повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, как резюмировал Тишаков.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи призвали к осторожности при использовании электросамокатов.