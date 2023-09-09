Руслан Фурс: практика показала плюсы трехдневного голосования в Подмосковье

Опыт предыдущих кампаний показал целесообразность проведения выборов в течение нескольких дней. Об этом рассказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Во время пандемии проведение выборов в течение трех дней было нужно, чтобы избежать столпотворения. Но потом проводились опросы, замеры и на федеральном, и на региональном уровне. Они показали, что избирателям удобно, чтобы это был не один день», — отметил Руслан Фурс.

Он добавил, что, например, пятница особенно пользуется спросом у дачников, которые стремятся проголосовать перед выходными и уехать.

Также Руслан Фурс напомнил, что в Подмосковье проходит 12 избирательных кампаний: по выборам губернатора Московской области, дополнительным выборам депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному округу 17 и выборы в Советы депутатов десяти городских округов.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.