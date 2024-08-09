Правозащитник Павлов пояснил, почему в России увеличился объем фальсификаций мясных полуфабрикатов

На фоне действующего моратория на проверки бизнеса в нашей стране увеличивается и продолжает расти количество фальсификаций в сфере продуктов мясной переработки: колбас, сосисок, консервов и так далее. По словам главы общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, при этом привлечь производителей к ответственности в случае обнаружения нарушений практически невозможно, поскольку используемые ими добавки, не заявленные в составе, не представляют прямой угрозы для жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Павлов уточнил, что контроль непосредственно за мясом в России довольно хорошо отлажен. На уровне выращивания скота, своевременной вакцинации и иных аспектов скотоводства за данной продукцией следит Россельхознадзор, а за качество мяса на прилавках отвечает Роспотребнадзор.

По мнению эксперта, в области мясопереработки дела обстоят по-другому. Так, при производстве мясных полуфабрикатов у производителей появляется простор для разного рода манипуляций, что усугубляется действующим мораторием на проверки бизнеса. В первую очередь это касается использования различных незаявленных компонентов: красителей, консервантов, ароматизаторов, а также некачественного сырья, дефицита или избытка соли и прочего. Делается это с целью сокращения себестоимости продуктов, увеличения сроков хранения, ускорения процесса производства и т. д.

Он подчеркнул, что, следовательно, в сфере производства и реализации пищевой продукции следует отменять мораторий на проверки и вводить систему маркировки, позволяющей прослеживать всю продукцию и сырье.

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