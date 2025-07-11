Праздничное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею ВОС, прошло в Доме Союзов

В Колонном зале Дома Союзов в торжественной обстановке отметили 100-летний юбилей Всероссийского общества слепых. Мероприятие посетили представители Администрации президента РФ и министерств, депутаты Госдумы, члены Совфеда ФС РФ.

Также в число гостей вошли представители молодежи, Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта слепых, обществ слепых из зарубежных стран.

Церемонию открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Он рассказал о деятельности организации.

Кроме того, в рамках празднования были вручены награды за добросовестный труд и значительный вклад в создание благоприятных условий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению. Вручили благодарности и почетные грамоты от министерств и ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе важно создавать доступную среду.