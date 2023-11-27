Праздничное мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства состоялось в подмосковном Зарайске

Торжественное награждение заслуженных представителей отрасли состоялось в Зарайском Доме культуры им. В. Н. Леонова. По случаю профессионального праздника федеральные и региональные награды аграриям вручил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что в этом году муниципалитету удалось добиться по-настоящему блестящих результатов. Благодаря добросовестному труду и слаженной работе всей отрасли Зарайск вновь обновил рекорды по валовому сбору зерновых и зернобобовых, заняв первое место во всей Московской области. Всего собрано более 152 тыс. тонн урожая, а средняя урожайность составила 52,7 ц/га (среднеобластная- 39,4 ц/га).

«Любое достижение — результат упорной работы. Низкий поклон всем труженикам за самоотдачу и высокий профессионализм. С успешным завершением сельскохозяйственного года!» — подчеркнул глава городского округа Виктор Петрущенко

После подведения итогов сезона и торжественного награждения, состоялся праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы. Также для всех гостей мероприятия работала выставка-ярмарка производителей Зарайска, на которой можно было попробовать знаменитую коврижку и сырные деликатесы.

«Мы уверены, что год от года Зарайск будет только увеличивать мощности. Торговое и сельскохозяйственное дело здесь точно динамично развивается», — рассказал Кирилл Григорьев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.