Праздничное пополнение в Ступине: у знаменитых Бутовских коз на Новый год родилась Снегурочка

В Ступине у знаменитых Бутовских коз, прославившихся в Москве своим вольным образом жизни, произошло новогоднее пополнение. В ночь на 1 января одна из коз, проживающих на территории конно-спортивного комплекса «Карамат», родила козленка.

Однако праздничное событие сразу потребовало человеческого вмешательства: мать отказалась кормить новорожденную малышку. Козленка, которого оперативно назвали Снегурочкой, пришлось забрать на искусственное вскармливание, чтобы согреть и выходить. По словам сотрудников комплекса, сейчас с животным все в порядке, и оно находится под постоянным присмотром.

Это рождение ставит перед руководством «Карамата» новую практическую задачу — контроль над численностью поголовья. Для этого, вероятно, самцов и самок начнут содержать раздельно.

Напомним, Бутовские козы, известные в столице как «рогатая ОПГ», сейчас обосновались в Ступине, где для них оборудовали просторный загон с утепленными домиками. У них даже есть личный автомобиль — подарок в память об их любви к прогулкам по городским парковкам. Теперь у стада появилась первая знаменитость нового поколения.

