Праздничное украшение Химок: в городе появятся световые арки и декоративные инсталляции

В подмосковных Химках активно идет подготовка к новогодним праздникам.

Городские улицы начинают украшать светящимися инсталляциями, а в разных районах устанавливают праздничные елки.

Одна из главных новогодних елок появится на ул. Московской, возле здания администрации городского округа. Для украшения выбрана искусственная ель, которая отличается прочностью и устойчивостью к зимней погоде. Такое дерево долго сохранит аккуратный и яркий внешний вид.

Сейчас елку активно украшают — на ее ветвях развешивают разноцветные новогодние шары разных размеров. Для вечерней подсветки рабочие устанавливают яркие электрические гирлянды.

Особое внимание уделяется безопасности: специалисты тщательно проверяют все электротехнические элементы.

Помимо главной елки, праздничную атмосферу в городе создадут световые арки и различные декоративные инсталляции, которые появятся в разных частях Химок.

