Праздничное украшение Химок: в городе появятся световые арки и декоративные инсталляции
На улице Московской в Химках приступили к установке новогодней ели
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Максим Сафронов]
В подмосковных Химках активно идет подготовка к новогодним праздникам, передает интернет-издание REGIONS.
Городские улицы начинают украшать светящимися инсталляциями, а в разных районах устанавливают праздничные елки.
Одна из главных новогодних елок появится на ул. Московской, возле здания администрации городского округа. Для украшения выбрана искусственная ель, которая отличается прочностью и устойчивостью к зимней погоде. Такое дерево долго сохранит аккуратный и яркий внешний вид.
Сейчас елку активно украшают — на ее ветвях развешивают разноцветные новогодние шары разных размеров. Для вечерней подсветки рабочие устанавливают яркие электрические гирлянды.
Особое внимание уделяется безопасности: специалисты тщательно проверяют все электротехнические элементы.
Помимо главной елки, праздничную атмосферу в городе создадут световые арки и различные декоративные инсталляции, которые появятся в разных частях Химок.
Ранее сообщалось, что на дублере Пятницкого шоссе в Химках завершают установку шумозащитных экранов и велодорожек.