Праздничный концерт провели в Химках к Дню народного единства

В Доме культуры Лунево 31 октября прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии собрались жители, представители городской администрации и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, которая обратилась к присутствующим с приветственным словом.

«Скоро мы будем отмечать День народного единства. Этот праздник напоминает всем нам, как важно оставаться сплоченными перед лицом любых трудностей. История учит нас, что только общими усилиями народ может отстоять свою независимость», – указала она.

Концертная программа была насыщенной и разнообразной, представители местных творческих коллективов порадовали гостей множеством ярких выступлений. Патриотическая музыка и вокальные номера плавно сочетались с танцевальными выступлениями, что создавало особую атмосферу.

Как отметила депутат Химок Татьяна Кавторева, к данному празднику запланировано еще множество мероприятий. По ее словам, жители Химок смогут насладиться не только концертами, но и мастер-классами, спортивными соревнованиями, историческими лекциями, кинопоказами и другими интересными событиями.

