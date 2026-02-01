Праздник длиной в километр: гипермаркет с помощью гирлянд выиграл конкурс новогодних украшений в Подольске

В подмосковном Подольске в пятницу, 30 января, огласили результаты традиционного конкурса на самое впечатляющее праздничное оформление магазинов, кафе и торговых комплексов, сообщила администрация городского округа.

Для создания неповторимой новогодней атмосферы победителю в категории «Торговые центры и торговые комплексы» — гипермаркету «Глобус» — потребовалось свыше километра световых гирлянд.

На церемонии подведения итогов с приветственным словом выступил заместитель руководителя администрации городского округа Вадим Буров. Он поздравил всех участников и выразил признательность представителям делового сообщества за их вклад в создание праздничной атмосферы в городе в преддверии Нового года.

«Спасибо, что украшаете свои объекты и тем самым помогаете создавать настроение и нашим жителям, и гостям, которые приезжают в Подольск», — сказал Буров.

В творческом состязании за право носить звание самого празднично украшенного объекта приняли участие 150 заявок. Свои силы и дизайнерские идеи смогли продемонстрировать представители самых разных сфер: от крупных торговых центров и комплексов до кафе, магазинов и предприятий сферы услуг.

Представитель гипермаркета-победителя «Глобус» поделилась философией компании. По ее словам, для руководства принципиально важно, чтобы каждый посетитель, переступая порог магазина, сразу погружался в новогоднюю сказку и заряжался особым предпраздничным настроением. Чтобы достичь этого эффекта, сотрудники коллективно, своими силами занимаются украшением помещений, стремясь сделать пространство максимально ярким и привлекательным для гостей.

