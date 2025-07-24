Праздник музыки проведут в самом сердце культурной жизни Москвы

С 26 июля «Русское Радио» запускает специальный проект в парке «Музеон» — две недели прямых эфиров с участием звезд и интерактивов для слушателей.

Ведущие Макс Орлов и Максим Привалов будут работать в выездной студии каждые выходные с 11:00 до 19:00, создавая особую летнюю атмосферу. 27 июля станет кульминацией проекта — в парке пройдет звездный марафон с участием популярных артистов. Гости смогут не только увидеть процесс создания радиоэфира, но и поучаствовать в легендарном «Столе заказов», получить подарки от радиостанции и зарядиться летним настроением.

Параллельно с радиоактивностями в «Музеоне» продолжаются другие события проекта «Лето в Москве». Посетителей ждут спортивные тренировки, показы в летнем кинотеатре «Москино» и иммерсивные световые шоу.

Сам яркий музыкальный проект продлится до 3 августа.

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