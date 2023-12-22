Пражский стрелок до нападения на университет мог убить мужчину и его маленькую дочь

Пока правоохранители устанавливают причастность Козака к другим преступлениям. Они предполагают, что он мог расправиться с двумя людьми в Клановицком парке. Его жертвами стали мужчина и его двухлетняя дочь. Их тела нашли 15 декабря, за несколько дней до трагедии в университете, пишет Lenta.ru.

По уточненным данным, Козака не сразу определили как подозреваемого, что стало ошибкой. Если бы молодого человека задержали еще тогда, трагедии в учебном заведении удалось бы избежать.

Также известно, что до того, как отправиться на массовую расправу, Козак убил своего отца.

Напомним, жертвами Козака в Карловом университете в центре Праги стали 14 человек. Более 20 получили ранения. Сам стрелок покончил с собой, когда был загнан в ловушку полицией.