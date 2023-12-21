Пражский стрелок расправился с отцом перед нападением на университет

Полиция Чехии выяснила, что молодой стрелок выехал из села Гостунь в Прагу, а перед этим сообщил, что собирается покончить с собой. Он убил своего отца, а после отправился расстреливать студентов Карлова университета в центре столицы.

При этом известно, что Козак в день трагедии должен был читать лекцию на факультете философии в корпусе на улице Целетной. Вместо этого студент поехал в университет на площади Яна Палаха, где и устроил массовую расправу, пишет idnes.cz.

Напомним, что в результате стрельбы в пражском университете погибло более 15 человек, а еще 20 получили ранения. Эти данные пока являются предварительными.

Ранее сообщалось о шокирующих подробностях стрельбы в Праге, которые рассказали очевидцы.