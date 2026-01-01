Предавшего Россию журналиста-иноагента Киселева объявили в розыск

Бывшего российского тележурналиста и первого генерального директора НТВ Евгения Киселева* заочно арестовали на родине и объявили в международный розыск. Соответствующее судебное решение было вынесено 17 октября 2025 года, следует из материалов, изученных журналистами РИА Новости.

Согласно документам, Басманный суд Москвы избрал Киселеву*, признанному в России иностранным агентом и внесенному в реестр террористов и экстремистов, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Этот срок должен начаться с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции из другой страны. Параллельно с этим решением МВД объявило бывшего ведущего в розыск по линии Интерпола.

Эти судебные шаги стали очередным витком в длительном противостоянии Киселева* с российскими властями. В апреле 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, указав, что журналист «осуществлял политическую деятельность на территории Украины». Спустя два года, в 2024-м, Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов, что означает блокировку всех финансовых операций и счетов на территории России.

Евгений Киселев* — одна из самых известных медиафигур постсоветского пространства. В 90-е и начале 2000-х он был лицом ведущих информационных программ, а затем возглавил канал НТВ. После ухода с российского телевидения он продолжил карьеру на Украине.

Нынешнее решение суда и объявление в розыск делают его возвращение в Россию практически невозможным и завершают процесс его полного отчуждения от российской правовой системы, который длился несколько лет.

*признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов