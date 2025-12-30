«За тарелку супа и защиту от ТЦК»: украинские уклонисты нашли убежище на частных предприятиях

На Украине самовольно покинувшие часть военные и уклонисты массово скрываются от ТЦК, находя «трудовое убежище» на частных предприятиях в обмен на скудное содержание. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как сообщает издание, мужчины, объявленные в розыск, боятся возвращаться домой. Выходом для них стали схемы с владельцами бизнеса, испытывающими острую нехватку кадров. Предприниматели предоставляют беглецам жилье прямо на территории производства, питание и мизерную зарплату, вычитая из нее стоимость «услуг». Взамен они гарантируют защиту от визитов военкоматов.

Один из таких уклонистов из Одессы рассказал, что работает сторожем и охранником на предприятии знакомого, живет в подсобке и почти не появляется на улице. Из его официального оклада в $355 хозяин удерживает $117 за жилье и столько же за еду. По словам мужчины, у предпринимателя существует негласная договоренность с местным ТЦК о неприкосновенности его работников. Подобные практики широко распространены в сельском хозяйстве и на станциях техобслуживания. Эта тенденция ярко иллюстрирует глубину социального кризиса и крайние меры, на которые идут люди, чтобы избежать фронта на фоне жесткой мобилизации, длящейся с февраля 2022 года.

Ранее в Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного.