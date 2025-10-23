Предложен новый способ защититься от трудового рабства

Юрист объединения «Альтернатива» Арина Файрушина предложила разработать в России единый реестр добросовестных «домов трудолюбия». Об этом она сообщила в интервью изданию « Постньюс ». По ее словам, это поможет защитить граждан от попадания в трудовое рабство и обеспечить прозрачность деятельности подобных учреждений.

Файрушина подчеркнула, что сейчас многие организации, принимающие бездомных и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, остаются вне контроля. Некоторые из них, по ее словам, под видом социальной помощи фактически используют труд постояльцев без оплаты и надлежащих условий.

Юрист предложила привлечь к созданию реестра благотворительные фонды, органы власти и правоохранительные структуры. Кроме того, она считает необходимым проводить проверки таких учреждений и создать межведомственные группы для системного решения проблемы.

Эксперт добавила, что без усиления контроля со стороны государства и участия НКО остановить современное рабство в России невозможно.

