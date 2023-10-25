Предложение Макрона о создании коалиции против ХАМАС могут обсудить на саммите ЕС
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Источник предполагает, что на предстоящем саммите лидеры стран Евросоюза обсудят создание коалиции против ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.
Идею создать коалицию против боевиков ХАМАС предложил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Израиль, он поделился предложением с израильскими президентом и премьером. Источник считает, что главы европейских государств с готовностью рассмотрят это предложение во время саммита, который пройдет 26-27 октября.
Аналогичная коалиция создавалась странами во время борьбы с другими террористическими организациями. Президент Макрон предложил воспользоваться опытом в ситуации с ХАМАС.
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