Предложение Макрона о создании коалиции против ХАМАС могут обсудить на саммите ЕС

Источник предполагает, что на предстоящем саммите лидеры стран Евросоюза обсудят создание коалиции против ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости .

Идею создать коалицию против боевиков ХАМАС предложил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Израиль, он поделился предложением с израильскими президентом и премьером. Источник считает, что главы европейских государств с готовностью рассмотрят это предложение во время саммита, который пройдет 26-27 октября.

Аналогичная коалиция создавалась странами во время борьбы с другими террористическими организациями. Президент Макрон предложил воспользоваться опытом в ситуации с ХАМАС.

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