Предложенный Трампом на пост главы Пентагона Хегсет: брошу пить, если получу эту должность

Дональд Трамп предложил назначить на пост главы Пентагона Пита Хегсета. Тот заявил, что если получит эту должность, то бросит употреблять алкоголь. Такая информация появилась у газеты Hill.

До этого Хегсет был неоднократно замечен в появлении на публике в нетрезвом виде. Даже при выступлении в средствах массовой информации журналисты сообщали, что от него попахивало перегаром. Он предпринял шаги, чтобы восстановить свой имидж.

«В среду Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — указано в статье.

Помимо этого, претендента на пост главы Министерства обороны США уличали в нецелевом расходовании средств.

Ранее сообщалось о публичном скандале, в который оказался замешан Хегсет. Он на съемках одного из телешоу метал топор и зацепил его рукоятью присутствовавшего там же музыканта. Через несколько лет пострадавший подал в суд на телеканал за этот инцидент.