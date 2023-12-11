Предновогодний бум: выяснилось, какие товары россияне активно скупают для подарков близким

Россияне в основном будут дарить близким на Новый год электронику, одежду и товары для дома. Спрос на эти товары вырос на маркетплейсах, рассказал предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции и действующий селлер маркетплейса Wildberries Евгений Трифонов.

По его словам, с приближением Нового года спрос на определенные товары начинает расти. Это связано с традициями празднования, закупкой подарков и подготовкой к торжествам.

«Согласно аналитике, в основном спрос на маркетплейсах растет на новогодние атрибуты: искусственные елки, гирлянды, мишуру. Популярностью пользуется и подарочная продукция: сувениры, упаковка и все, что имеет потенциал стать подарком. Также, предположительно, в качестве подарков граждане активно берут игрушки, электронику, бытовую технику, товары для дома и кухни. Например, наборы посуды и белья, дозаторы для бытовой химии, а также различные категории одежды», — отметил Трифонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что на маркетплейсах на предновогодний период накладываются финальные распродажи года, поэтому прирост продаж прослеживается в подавляющем числе категорий.

«Многие селлеры за ноябрь-декабрь в некоторых категориях делают выручку, сопоставимую со всеми оставшимися месяцами вместе взятыми. Спад продаж начинается с последних чисел декабря и длится где-то до 2-3 января, так как маркетплейсы не успевают доставить товар до Нового года. А далее большинство граждан отдыхают, им не до покупок», — отметил предприниматель.

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