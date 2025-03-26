Предполетная диета: названы продукты, которые нельзя есть перед авиарейсом
Эксперт Верба советовала избегать газообразующих продуктов перед вылетом
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Президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба рассказала «Газете.Ru», какие продукты нежелательно употреблять
Газообразующие продукты в полет не рекомендуют употреблять перед полетом, так как они могут вызвать воздушный метеоризм на фоне разницы давления. Врач уточнила, что это капуста, бобовые, овощи и газировки. Питание этими вариантами перед полетом могут создать дискомфорт и проблемы с ЖКТ.
Также врач советует употреблять достаточное количество жидкости.
«Рекомендуется пить из расчета один стакан чистой воды на час полета. Однако следует избегать избытка жидкости в организме, поэтому соленую пищу лучше исключить, так как она может вызвать отек. Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета», — добавила доктор.
Также перед полетом Верба отметила, что не нужно пить кроверазжижающие препараты, так как это также может навредить самочувствию.
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