Предприятие из Подмосковья нарастило объемы производства чипсов вдвое

Сельскохозяйственное предприятие АО «Озеры» в Коломне установило дополнительную линию для производства чипсов «Барин», что позволило ему в два раза увеличить объемы производства — до восьми тонн картофельных чипсов в сутки. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Компания полностью контролирует все этапы производства: начиная от семенной базы — картофель выращивается только из своих семян, заканчивая переработкой и реализацией продукции», — рассказал зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

Предприятие самостоятельно выращивает сырье для производства на своих площадях, что позволяет ему сохранять независимость от поставок других предприятий. Оно является участником Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства по картофелю, в рамках которой разрабатывает новый сорт картофеля для производства чипсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.