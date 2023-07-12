Предприятие из Подмосковья увеличило свой ассортимент более чем на десять позиций с начала года

С начала года пекарня подмосковного предприятия агрохолдинга «Мираторг» выпустила 14 новых продуктов, включая мини-булочки, готовые кексы и круассаны, слойки для домашнего выпекания и пиццу «4 сыра». Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Компания активно разрабатывает новые рецептуры и совершенствует технологии. Производственная мощность пекарни в подмосковном Домодедове составляет 700 тонн продукции в месяц. Новые позиции уже занимают 5% от объема продаж товарного направления. Линии пекарни автоматизированы на 93%, что сводит к минимуму контакт человека с продукцией и исключают человеческий фактор», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве отметили, что пекарня заработала в Домодедове в 2020 году. В нее входят четыре линии производства — хлеба, булок, слоеных изделий и ручную зону, где пекари производят десерты ручной работы. Продукцию направляют в розничные сети, замороженные хлебобулочные изделия поставляют также для предприятий HoReCa.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.