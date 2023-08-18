Предприятие по переработке рыбы и морепродуктов из Подмосковья приступит к строительству второй очереди проекта
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Фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов ООО «Агама Роял Гринланд» из Истры приступает к строительству второй очереди проекта, вскоре здесь появится новый производственный корпус и складские помещения. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«В проект вложат порядка 600 миллионов инвестиций», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Отметим, что предприятие обеспечивает ежегодный экспорт порядка 100 тонн продукции в пять стран мира, а также реализует ее в большинстве федеральных торговых сетей России и на интернет-площадках.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.