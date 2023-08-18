Предприятие по переработке рыбы и морепродуктов из Подмосковья приступит к строительству второй очереди проекта

Фабрика по производству и переработке рыбы и морепродуктов ООО «Агама Роял Гринланд» из Истры приступает к строительству второй очереди проекта, вскоре здесь появится новый производственный корпус и складские помещения. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.