Предприятие по производству СПГ вскоре запустят в Подмосковье

Компании «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» получила разрешение на ввод в эксплуатацию малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа, проект реализовали на территории особой экономической зоны «Кашира». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что площадь комплекса составит три тысячи квадратных метров. На предприятии будут производить 1,7 тонны сжиженного природного газа в час. Его будут использовать в качестве моторного топлива для заправки седельных тягачей, общественного транспорта и тяжелой техники. В ведомстве добавили, что помощь в подборе земельного участка для реализации проекта осуществляла Корпорация развития Московской области (КРМО).

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