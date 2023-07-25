Предприятие по выращиванию осетров запустили в Серебряных Прудах

По данным издания, инвестором стало объединенное рыбоводство Gold Fish, оно благоустроило и привело в порядок более 200 гектаров земли. Здесь планируют выращивать порядка 150 тонн осетров в год.

«У наших осетров будут очень хорошие вкусовые качества, потому что до товарного вида мы будем доводить рыбу в пруду в открытом водоеме, то есть она будет расти как на природе», — уточнил гендиректор организации Исмаил Насибов.

Предприятие оснащено отечественным оборудованием. Мальков будут выращивать в помещении в течение полугода, после этого взрослых особей переселят в пруды, восстановленные инвестором. Туда уже запустили подрощенного осетра, которого привезли в цистернах из Белоруссии.

«Сейчас в цеху в бассейнах находится около 50 тысяч рыб разного размера. Пока мы выращиваем из личинок, но в следующем году мы установим инкубатор, и тогда рыба будет появляться уже из икринок», — добавил Насибов.

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