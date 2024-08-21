Предприятия Подмосковья получили свыше шестидесяти миллиардов рублей от Фонда развития промышленности России

Более 160 подмосковных проектов получили льготное финансирование Фонда развития промышленности России (ФРП РФ), регион является лидером по числу предоставленных займов среди регионов страны. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За все время работы с Московской областью, с 2015 года, ФРП РФ выдал льготных займов на общую сумму 61 миллиард рублей для реализации 153 проектов промышленных предприятий в Подмосковье. Сегодня по количеству поддержанных ФРП РФ проектов Московская область занимает первое место в стране», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности в проекты вложили более 100 миллиардов рублей, после их реализации в регионе создадут свыше 4,2 тысячи рабочих мест. Почти половину проектов уже реализовали. Так, например, компания «Тонар» запустила производство осей для прицепной техники в Орехово-Зуевском округе благодаря займу в размере 300 миллионов рублей. Ознакомиться с программами фонда можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.