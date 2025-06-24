Предприятия Подмосковья предложат почти 3 тыс. рабочих мест на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Подмосковные предприятия предложат более 2,5 тыс. рабочих мест на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который проведет Кадровый центр Подмосковья с 25 по 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вакансии на мероприятии представят более 120 предприятий и учреждений региона. Оно пройдет в Химках по адресу: ТРЦ «МЕГА ХИМКИ», пространство у коворкинг-центра «Наше место» (25 июня), в Подольске — ул. Кирова, д. 4, здание концертного зала администрации (27 июня) и в Ногинске — ул. Горького, д. 2, офис Кадрового центра Подмосковья (27 июня). В четверг, 26 июня, ярмарку проведут в онлайн-формате по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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