Предприятия Подмосковья смогут компенсировать создание инфраструктуры
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Подмосковные промышленные предприятия могут подать заявку на получение субсидий на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на увеличение их производственной мощности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Максимальный размер субсидии зависит от инвестированных средств. Так, получить субсидию размером до 80 миллионов рублей бизнес может при инвестировании от 100 миллионов рублей, субсидию до 100 миллионов рублей — при инвестировании от 1 миллиарда рублей и субсидию до 200 миллионов — при инвестировании от 5 миллиардов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, если предприятия расположены в отдаленных округах, размер субсидии может быть увеличен. Отметим, что подать заявку для получения поддержки нужно лично в областной Мининвест. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.