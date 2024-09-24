Предприятия Подмосковья смогут компенсировать создание инфраструктуры

«Максимальный размер субсидии зависит от инвестированных средств. Так, получить субсидию размером до 80 миллионов рублей бизнес может при инвестировании от 100 миллионов рублей, субсидию до 100 миллионов рублей — при инвестировании от 1 миллиарда рублей и субсидию до 200 миллионов — при инвестировании от 5 миллиардов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.