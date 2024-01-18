Предприятия потребительского рынка и услуг Подмосковья подготовились к Крещению

«Сегодня ответственные службы городских округов подготовили купели для посещения наших верующих жителей. Во всех муниципалитетах площадки оснащены предприятиями потребительского рынка, чтобы каждый мог вкусно пообедать и согреться горячими напитками, а также купить необходимые принадлежности, а где-то даже сувениры от подмосковных ремесленников», — сообщил заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.