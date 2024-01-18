Предприятия потребительского рынка и услуг Подмосковья подготовились к Крещению
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье подготовили 215 площадок для проведения крещенских купаний, рядом с ними для комфорта граждан будут работать дополнительные точки общественного питания. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сегодня ответственные службы городских округов подготовили купели для посещения наших верующих жителей. Во всех муниципалитетах площадки оснащены предприятиями потребительского рынка, чтобы каждый мог вкусно пообедать и согреться горячими напитками, а также купить необходимые принадлежности, а где-то даже сувениры от подмосковных ремесленников», — сообщил заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, волонтеры также будут помогать в раздаче бесплатной еды. В местах, где ожидается наибольшее число граждан, будут размещены полевые кухни, фудтраки, кофемашины, чайные станции. Помимо этого, на всех площадках будут дежурить врачи, спасатели и сотрудники Росгвардии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.