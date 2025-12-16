Предприниматель из Подмосковья попал в списки героев Forbes

История Максима Логинова, сооснователя подмосковной компании JVO и победителя премии «Герои Forbes» в номинации «Открытие», — это дорожная карта превращения локального бизнеса в технологичный проект федерального масштаба. Как пишет REGIONS , в России такую престижную премию вручили впервые.

Уроженец Орехово-Зуева, начинавший с продаж кошельков в офисах и ведения соцсетей для местных ресторанов, совершил резкий рывок три года назад, когда отключение SWIFT поставило крест на его основном деле — торговле китайской бижутерией через маркетплейсы.

Вместо того чтобы свернуть деятельность, Логинов с партнерами проанализировали боль предпринимателей и создали сервис, который стал решением: IT-инструмент для аналитики и оптимизации продаж на маркетплейсах, помогающий товарам попадать в топ выдачи.

Первый этап — работа «на земле»: Логинов прошел путь от розничных продаж до масштабирования через кредиты и маркетплейсы, что дало ему глубокое понимание ниши. Второй этап — использование кризиса как точки роста: проблема с международными платежами стала толчком для перехода из сектора торговли в сектор B2B-услуг, где спрос взрывной.

Результат оказался ошеломляющим: с момента запуска сервис JVO привлек более 180 млн рублей инвестиций, а прогноз компании — выйти на доход в миллиард рублей к 2026 году.

Премия Forbes лишь зафиксировала этот феномен: предприниматель из небольшого города, не имеющий столичных ресурсов, но обладающий гибкостью и видением, смог создать продукт, решающий системную проблему тысяч российских продавцов.

