Предприниматели из Подмосковья могут получить помощь в размещении товаров на маркетплейсах

Субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья могут получить содействие в размещении на электронных торговых площадках, сообщили в областном Мининвесте. Поддержку окажет региональный центр «Мой бизнес».

В сообщении ведомства уточнили, что размер софинансирования за счет центра составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей. Кроме того, эксперты помогут предпринимателям зарегистрироваться на площадке маркетплейса, помогут создать карточки товаров и предоставят юридические консультации. Подробности здесь.

Отметим, что поддержка субъектам МСП в регионе предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.