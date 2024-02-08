Предприниматели Московской области смогут принять участие в вебинаре по созданию бизнес-плана

Предприниматели Подмосковья могут принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Бизнес-план для начинающих», который запланирован на следующий вторник, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Его организовал центр «Мой бизнес» Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит генеральный директор консалтинговой компании «Айрин Дубна» Роман Ануфриев. Участникам расскажут о структуре бизнес-плана, нюансах построения финансовой модели и не только. Для участия нужно заполнить анкету по ссылке. Отметим, что поддержку бизнеса в регионе осуществляют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.