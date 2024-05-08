Предприниматели Московской области смогут узнать о регулировании порядка упаковки грузов

Представители малого и среднего бизнеса из Подмосковья смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Правовое регулирование порядка упаковки грузов», организатором которого выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит руководитель практики разрешения споров юридической компании Savina Legal Алихан Яганов. Он расскажет участникам об упаковке грузов, распределении обязанностей по надлежащей упаковке, порядке разрешения споров. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.