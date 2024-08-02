Предприниматели Подмосковья могут пройти обучение в рамках курса «Академия шитья»

Подмосковный Центр «Мой бизнес» начинает серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья», которые будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками и не только. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.