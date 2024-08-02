Предприниматели Подмосковья могут пройти обучение в рамках курса «Академия шитья»
Фото: [unsplash.com]
Подмосковный Центр «Мой бизнес» начинает серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья», которые будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками и не только. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве уточнили, что обучение подойдет для предпринимателей, работающих в индустрии моды и создающих одежду. Преподавателями спецкурса будут fashion-эксперт с 15-летним опытом работы, бизнес-консультант Антон Копылов и основатель собственного бренда одежды BLCV Илья Булычов. Подробности размещены здесь. Отметим, что спецкурс пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 18+