Предприниматели Подмосковья могут стать участниками семинаров по изучению алгоритма для увеличения продаж на производств
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Собственники и руководители бизнеса, а также менеджеры различных звеньев из Московской области могут принять участие в цикле онлайн семинаров по развитию навыков и формированию инструментов для увеличения продаж и автоматизации процессов на предприятии, который продлится до пятницы. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«На онлайн-лекциях спикеры расскажут о новейших технологиях и меняющихся тенденциях управления предприятия любой отрасли. Участие в подобных мероприятиях дает возможность расширить знакомства и встретиться с потенциальными поставщиками, а также обсудить возможность дальнейшего сотрудничества», — уточнил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Отметим, что участников ждут лекции, практики, домашние задания и взаимодействия в общем чате участников. Пройти регистрацию и узнать подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.