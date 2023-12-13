Предприниматели Подмосковья могут стать участниками семинаров по изучению алгоритма для увеличения продаж на производств

Собственники и руководители бизнеса, а также менеджеры различных звеньев из Московской области могут принять участие в цикле онлайн семинаров по развитию навыков и формированию инструментов для увеличения продаж и автоматизации процессов на предприятии, который продлится до пятницы. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.