Предприниматели Подмосковья получили более 20 тысяч услуг центра «Мой бизнес» с начала года

С начала 2024 года специалисты центра «Мой бизнес» Подмосковья оказали предпринимателям региона более 20 тысяч услуг, поддержкой воспользовались свыше 17 тысяч представителей бизнеса. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Суммарно специалистами было оказано свыше 20,8 тысячи услуг, где наиболее востребованной стала консультационная поддержка. Ею воспользовались более 16,7 тысячи раз», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Чаще всего консультации проводились по вопросам получения мер поддержки и открытия бизнеса. Обычно за ними обращались предприниматели, занятые в сфере розничной торговли в интернете, образования детей и взрослых и сфере предоставления услуг. Напомним, что услуги центр оказывает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.