Предприниматели Подмосковья смогут посетить вебинары по интеллектуальной собственности

Подмосковные представители малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут посетить серию образовательных вебинаров по интеллектуальной собственности, которую проведут Министерство экономического развития России совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В эту пятницу для технологических компаний проведут вебинар «Интеллектуальная собственность для инновационного малого бизнеса». Участникам расскажут о том, как надежно защитить свою разработку, распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность, а также о существующих мерах поддержки. Подключиться к мероприятию можно по ссылке. В следующий вторник состоится вебинар «Эффективная защита вашего бренда», он будет доступен здесь. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.