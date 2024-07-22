Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в Кантонской ярмарке

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет принять участие в осенней сессии Кантонской ярмарки, которая пройдет в Гуанчжоу, помощь в этом им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) является самой большой в Китае. Там компании будут представлять одежду, обувь, сумки, текстиль и другие товары. Оставить заявку для участия можно здесь. Отметим, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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