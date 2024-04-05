Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»
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Крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024», Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уже начал принимать заявки от желающих, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Оставить заявку можно по ссылке.
«Звание „Экспортер года“ — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о своих достижениях», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Премию будут вручать в 20 номинациях. В министерстве уточнили, что участниками конкурса могут стать те компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также просроченной задолженности перед бюджетом страны.
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