Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»

«Звание „Экспортер года“ — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры. Я приглашаю всех принять участие в конкурсе и заявить о своих достижениях», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.