Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в онлайн-эстафете «Открыто для всех»

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в онлайн-эстафете #ОткрытоДляВсех, направленной на продвижение инклюзивной повестки среди представителей бизнеса и общества, она стартует 15 апреля 2024 года в соцсетях АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предпринимателям предлагается поделиться инклюзивной практикой своей компании или примером инклюзивного бизнеса из обычной жизни, поставить хештег #ОткрытоДляВсех и передать эстафету посредством отметки аккаунта другому знакомому инклюзивному бизнесу или его представителю для публикации тематического контента», — говорится в сообщении.

Проект, в том числе, направлен на уравнивание возможностей для людей с инвалидностью и ОВЗ в трудоустройстве, образовании и на развитие социальных связей. Помимо этого, с помощью мероприятия можно будет привлечь заявки на Всероссийский отбор инклюзивных практик на платформе «Смартека», добавили в ведомстве.

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