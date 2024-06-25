Предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатное обучение

Подмосковные предприниматели смогут посетить бесплатные очные тренинги от областного филиала Президентской академии и Центра «Мой бизнес» региона, обучение проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

После прохождения тренинга участники смогут получить сертификат установленного образца РАНХиГС. Им расскажут о возможности повышения эффективности реализации бизнес-плана на основе проектного подхода, планировании коммуникации проекта, управлении сроками и рисками проекта и не только. Пройти регистрацию для участия и узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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