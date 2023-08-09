Предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатный обучающий курс по маркетплейсам

Подмосковные предприниматели смогут пройти бесплатное обучение по запуску работы своих магазинов на крупнейших маркетплейсах. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Спикерами курса станут действующие бизнесмены. Они расскажут слушателям об эффективных инструментах продаж на электронных торговых площадках и о том, как увеличить прибыль. Также предприниматели научатся разбираться в нюансах маркетплейсов, правильно выбирать товары и продвигать их.

Обучающая программа реализуется при поддержке центра «Мой бизнес». Вебинары и очные встречи будут проходить в течение четырех недель. После этого участники получат подтверждающий сертификат. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 18+